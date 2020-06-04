В Татарстане возбудили уголовное дело после травмирования 7-летней девочки на качелях

В Татарстане следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Об инциденте стало известно из СМИ. Так, 30 мая девочка, катаясь на качелях в развлекательном парке по улице Разведчиков, получила травмы. Она была госпитализирована. Отмечается, что причиной травмирования девочки послужила неисправность качелей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также следователи решают вопрос о назначении необходимых экспертиз, передает пресс-служба СК РФ по РТ.

Ранее представление в адрес главы исполкома Елабуги направили прокуроры по результатам проверки ЧП в Пионерском парке. Правоохранители просят устранить нарушения и наказать виновных должностных лиц.

