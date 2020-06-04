Китай передаст Татарстану 10 аппаратов ИВЛ

Китай передаст Татарстану 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые помогут поддерживать состояние тяжелых больных, в том числе и пациентов с COVID-19.



Такую поддержку Минздраву РТ оказал крупный бизнес. На безвозмездной основе ведомство республики получит 10 аппаратов неинвазивной ИВЛ из Китайской Народной Республики.

Оборудование поступит во временные инфекционные госпитали, развернутые для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Восемь из них окажутся в лечебных учреждениях Набережных Челнов: четыре — в горбольнице № 5, два — в горбольнице № 2, еще два — в госпитале ветеранов войн. Еще два аппарата ИВЛ направят в Лениногорскую центральную районную больницу.

Отмечается, что это произойдет уже в ближайшее дни, так как аппараты уже находятся в Казани, передает «Татар-информ».



В начале мая сообщалось, что Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Речь идет о поставках на безвозмездной основе.

