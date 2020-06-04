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Казанцу, который выложил фото Гитлера в акцию «Бессмертный полк», предъявили обвинение в реабилитации нацизма

23:59, 04.06.2020
Казанцу, который выложил фото Гитлера в акцию «Бессмертный полк», предъявили обвинение в реабилитации нацизма
Фото: скриншот youtube.com

Следователи предъявили обвинение жителю Казани Мухаммеду Эль-Айюби, который разместил фото Гитлера во время акции «Бессмертный полк».

Следствие установило, что не позднее 4 мая Эль-Айюби опубликовал фото лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для того, чтобы та транслировалась на официальном сайте движения «Бессмертный полк». Фотографию он сопроводил комментарием о том, что на нем изображен «Гилтер Адик», передает пресс-служба СК РФ.

Казанец свою вину частично признал.

Ранее Следственный комитет опубликовал видеозапись допросов и обысков у жителей Казани Мухаммеда Эль-Айюби и Перми Даниила Шестакова.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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