Казанцу, который выложил фото Гитлера в акцию «Бессмертный полк», предъявили обвинение в реабилитации нацизма

Следователи предъявили обвинение жителю Казани Мухаммеду Эль-Айюби, который разместил фото Гитлера во время акции «Бессмертный полк».

Следствие установило, что не позднее 4 мая Эль-Айюби опубликовал фото лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для того, чтобы та транслировалась на официальном сайте движения «Бессмертный полк». Фотографию он сопроводил комментарием о том, что на нем изображен «Гилтер Адик», передает пресс-служба СК РФ.

Казанец свою вину частично признал.

Ранее Следственный комитет опубликовал видеозапись допросов и обысков у жителей Казани Мухаммеда Эль-Айюби и Перми Даниила Шестакова.