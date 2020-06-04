В Казани открылась вторая очередь набережной озера Кабан — видео

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В Казани открылась вторая очередь набережной озера Кабан, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Участок набережной открылся от улицы Татарстан до памятника Марджани. На пешеходных дорожках уложили специальное покрытие — появилась велотрасса. Для удобства посетителей установили указатели на трех языках: русском, татарском и английском.

На благоустроенном участке будут расти десятки новых деревьев. Для лебедей построили небольшой домик.

Также на набережной озера Кабан открылась экспозиция «Забулачная республика» художника Нияза Хазиахметова. Работы вывесили на нижней палубе набережной. Для того, чтобы увидеть их, нужно спуститься по лестнице с площадки театра Камала и повернуть налево.

