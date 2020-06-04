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Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус

22:40, 04.06.2020
Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Тест отрицательный, все в порядке», — сказал источник.

Таким образом, фигуристка может приступить к ледовым тренировкам в составе сборной России на базе в подмосковном Новогорске.

Напомним, что российская сборная по фигурному катанию собралась в Новогорске для тренировочного сбора. Среди приглашенных оказалась олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая возобновила тренировки со сборной России. Ранее источники сообщали о возможном возобновлении карьеры фигуристки в начале нынешней осени.

СпортФигурное катание
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