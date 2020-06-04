Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
«Тест отрицательный, все в порядке», — сказал источник.
Таким образом, фигуристка может приступить к ледовым тренировкам в составе сборной России на базе в подмосковном Новогорске.
Напомним, что российская сборная по фигурному катанию собралась в Новогорске для тренировочного сбора. Среди приглашенных оказалась олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая возобновила тренировки со сборной России. Ранее источники сообщали о возможном возобновлении карьеры фигуристки в начале нынешней осени.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым