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В Нижнекамске ведется строительство новой дороги на стыке улиц Мира и Корабельной

03:34, 05.06.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Нижнекамске ведется строительство новой дороги на стыке улиц Мира и Корабельной
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске ведутся работы по строительству новой дороги на стыке проспекта Мира и улицы Корабельной.

После реконструкции здесь появится трехполосная дорога, выполненная с понижением, поскольку проспект Мира и улица Корабельная находятся на разных уровнях, светофорные объекты, освещение, велосипедные и пешеходные дорожки.

Сейчас на участке дороги по проспекту уже уложен нижний слой покрытия, а на Корабельной ведется переустановка электрооборудования, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Все работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вчера мэрия Казани опубликовала новые сведения о перекрытиях дорог. «Реальное время» приводит полный список улиц, где ограничат движение.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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