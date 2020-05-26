Итоги дня: масочный режим до осени в РТ, дата парада Победы, новый технопарк в Татарстане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 мая.
- Сегодня руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что татарстанцам следует носить маски и перчатки, пока не снимут все ограничения окончательно. Она допустила, что масочный режим в РТ может продлиться до осени. Также Патяшина выразила надежду на то, что в республику придут жаркие дни и тогда передача инфекции станет менее выраженной. Подробнее о темпах заболеваемости в Татарстане на сегодняшний день, этапах послабления и вакцинации на COVID-19 — в материале «Реального времени».
- В России парад Победы пройдет 24 июня. Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к этому событию. Также глава государства предложил провести марш «Бессмертный полк» 26 июля, в день ВМФ. Однако он не исключил, что акция может быть перенесена на более поздний срок по совету специалистов.
- Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты считают пройденным пик распространения коронавируса в России. За последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавируса, выздоровел 12 331 человек. Число зараженных выросло до 362 342, а выздоровевших — до 131 129 человек. Зафиксировано 174 новых смертельных случая. На сегодняшний день от коронавируса умерли 3 807 россиян.
- Бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом на 69-м году жизни. Он руководил энергетической отраслью пять месяцев — с ноября 1991 по июнь 1992 года. После на посту министра его сменил Виктор Черномырдин.
- Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук в ходе онлайн-встречи договорились о строительстве технопарка компании Wildberries для представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых. Общая площадь предприятия составит 40 тысяч кв. м, оно расположится на территории УК «Индустриальный парк Зеленодольск». Инвестиции в проект составят более 600 млн рублей. Курировать проект будет бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.
- Депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель РО ПП «Справедливая Россия» Альмир Михеев предложил план по снятию ограничений в работе заведений общественного питания РТ. Он заключается в поэтапном открытии летних кафе, затем заведений площадью до 200 кв. м с соблюдением социального дистанцирования и противоэпидемических мер, а позднее — открытии всех заведений в штатном режиме работы. Открытие ресторанов и кафе в Татарстане объясняется необходимостью поддержки отрасли как наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса. Депутат отмечает, что после снятия ограничений не смогут открыться около 30% заведений. При этом их годовой оборот в Казани составляет примерно 25 млрд рублей. Свои предложения он направил премьер-министру Татарстана Алексею Песошину и руководителю Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной.
- Сегодня на Самосыровской свалке перешли к последнему — биологическому — этапу рекультивации. На финальном этапе поверхность полигона начали озеленять: кроме того, что холм сплошь засеяли травой, на его вершине высадили 1000 кустарников, а у подножия — 500 рябин. Власти Казани допустили, что со временем на месте Самосыровского полигона может появиться место для отдыха горожан.
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