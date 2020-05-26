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Главное о коронавирусе на 26 мая: в России максимум смертей в сутки, Метшин обещал масочный режим до 2021 года

11:10, 26.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Главное о коронавирусе на 26 мая: в России максимум смертей в сутки, Метшин обещал масочный режим до 2021 года

В Татарстане депутатов Госсовета поголовно проверили на COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердились 63 новых случаев COVID-19, из них завозные — 1, контактные — 62. 18 человек госпитализировано, 45 лечатся дома с легкой или бессимптомной формами заболевания.

Среди заболевших трое несовершеннолетних. 12 пациентам — от 18 до 30 лет, 15 — от 30 до 50. В возрастной категории от 50 до 60 находятся 13 человек, 12 — в категории от 60 до 70. Восьмерым заболевшим от 70 до 80.

Больше всего заболевших в Казани (26 человек) и в Набережных Челнах (18).

Всего в Татарстане зарегистрировано 2 912 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 092 человек, из них 133 — за прошедшие сутки. Умерли 10 пациентов.

Татарстан находится на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.

  • Кабмин Татарстана отменил начисление дополнительных выплат медикам, лечащим пациентов с COVID-19, «за фактически отработанное время».
  • Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что маски и перчатки придется носить минимум до конца года.
  • Депутаты Госсовета Татарстана сдали тесты на COVID-19 перед торжественным заседанием, посвященным 100-летию ТАССР, которое назначено на 27 мая.
Фото Максима Платонова
  • Сотрудники правительства Татарстана сдают тесты на коронавирус два раза в неделю.
  • В Татарстане и Ульяновской области арендаторы федерального имущества получили послабления на 9 млн рублей.
  • Эрмитаж открыл первыми филиалы в Казани и Амстердаме — в них опробуют новую систему посещения. Прийти в музей можно по предварительной записи, обязательно в маске и перчатках.
  • В Казани судебные приставы закрыли продуктовый магазин на 5 суток за то, что продавцы работали без масок и перчаток.
  • Татарстанцев, которые прилетели из Нью-Йорка, поместили в обсерватор.

Путин вернулся в Москву

За последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 331 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 362 342, а выздоровевших — до 131 129 человек.

Зафиксировано 174 новых смертельных случая. На данный момент от коронавируса умерли 3 807 россиянин.

Топ регионов России по числу заболевших

  • Президент России Владимир Путин после длительной самоизоляции в Ново-Огарево вернулся в Москву.
Фото kremlin.ru
  • В России зафиксировано самое большое число летальных исходов из-за коронавируса за сутки.
  • Массовая вакцинация от COVID-19 начнется осенью, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
  • Роспотребнадзор: в ближайшие месяц или два россиянам обязательно придется соблюдать масочный режим.
  • В марте 2020 года банки России ввезли в Россию почти 5 млрд долларов и около 1 млрд евро.
  • В кризис доля неплательщиков налогов выросла до 45% (с 35% в конце прошлого года).
  • Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы, он будет работать из дома.
  • Детям из Петербурга запрещено выезжать на отдых в другие регионы.
  • Заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что порядка 15% экономики столицы «практически не работает или работает в ограниченном режиме».
  • На Сахалине сегодня открылись кафе, рестораны и столовые.
  • В электричках временно запретят торговлю и выступления музыкантов.
Фото kurskcity.ru

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 498 849. Умерли 346 306 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 662 768). На второй строчке — Бразилия (374 898), Россия на третьем месте (353 427, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (262 547), на пятом — Испания (235 400).

  • В ВОЗ предупредили, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту, и уже в первой волне может случиться второй пик болезни.
  • ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина (препарата от малярии) против коронавируса, так как появились данные о повышенном риске смертности из-за этого препарата. Кстати, его в целях профилактики пьет президент США Дональд Трамп.
  • Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля.
  • В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС.
  • Черногория временно отказалась принимать туристов из России.
  • В Японии заявили, что маски опасны для детей младше двух лет. Из-за узких дыхательных путей у младенцев может затрудняться дыхание вплоть до асфиксии. Кроме того, ношение масок увеличивает риск теплового удара и нагрузку на сердце.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения после того, как переболел коронавирусом. По словам политика, он «впервые за долгие годы вынужден носить очки».
Фото focus.ua
Людмила Губаева
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:21
    маски в дождливую осень и снежную зиму - это уже клиника
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