Главное о коронавирусе на 26 мая: в России максимум смертей в сутки, Метшин обещал масочный режим до 2021 года

В Татарстане депутатов Госсовета поголовно проверили на COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердились 63 новых случаев COVID-19, из них завозные — 1, контактные — 62. 18 человек госпитализировано, 45 лечатся дома с легкой или бессимптомной формами заболевания.

Среди заболевших трое несовершеннолетних. 12 пациентам — от 18 до 30 лет, 15 — от 30 до 50. В возрастной категории от 50 до 60 находятся 13 человек, 12 — в категории от 60 до 70. Восьмерым заболевшим от 70 до 80.

Больше всего заболевших в Казани (26 человек) и в Набережных Челнах (18).

Всего в Татарстане зарегистрировано 2 912 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 092 человек, из них 133 — за прошедшие сутки. Умерли 10 пациентов.

Татарстан находится на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.



Кабмин Татарстана отменил начисление дополнительных выплат медикам, лечащим пациентов с COVID-19, «за фактически отработанное время».

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что маски и перчатки придется носить минимум до конца года.

Депутаты Госсовета Татарстана сдали тесты на COVID-19 перед торжественным заседанием, посвященным 100-летию ТАССР, которое назначено на 27 мая.

Фото Максима Платонова

Сотрудники правительства Татарстана сдают тесты на коронавирус два раза в неделю.

В Татарстане и Ульяновской области арендаторы федерального имущества получили послабления на 9 млн рублей.

Эрмитаж открыл первыми филиалы в Казани и Амстердаме — в них опробуют новую систему посещения. Прийти в музей можно по предварительной записи, обязательно в маске и перчатках.

В Казани судебные приставы закрыли продуктовый магазин на 5 суток за то, что продавцы работали без масок и перчаток.

Татарстанцев, которые прилетели из Нью-Йорка, поместили в обсерватор.

Путин вернулся в Москву

За последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 331 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 362 342, а выздоровевших — до 131 129 человек.

Зафиксировано 174 новых смертельных случая. На данный момент от коронавируса умерли 3 807 россиянин.



Топ регионов России по числу заболевших

Президент России Владимир Путин после длительной самоизоляции в Ново-Огарево вернулся в Москву.

Фото kremlin.ru

В России зафиксировано самое большое число летальных исходов из-за коронавируса за сутки.

Массовая вакцинация от COVID-19 начнется осенью, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Роспотребнадзор: в ближайшие месяц или два россиянам обязательно придется соблюдать масочный режим.

В марте 2020 года банки России ввезли в Россию почти 5 млрд долларов и около 1 млрд евро.

В кризис доля неплательщиков налогов выросла до 45% (с 35% в конце прошлого года).

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы, он будет работать из дома.

Детям из Петербурга запрещено выезжать на отдых в другие регионы.

Заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что порядка 15% экономики столицы «практически не работает или работает в ограниченном режиме».

На Сахалине сегодня открылись кафе, рестораны и столовые.

В электричках временно запретят торговлю и выступления музыкантов.

Фото kurskcity.ru

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 498 849. Умерли 346 306 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 662 768). На второй строчке — Бразилия (374 898), Россия на третьем месте (353 427, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (262 547), на пятом — Испания (235 400).

В ВОЗ предупредили, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту, и уже в первой волне может случиться второй пик болезни.

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина (препарата от малярии) против коронавируса, так как появились данные о повышенном риске смертности из-за этого препарата. Кстати, его в целях профилактики пьет президент США Дональд Трамп.

Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля.

В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС.

Черногория временно отказалась принимать туристов из России.

В Японии заявили, что маски опасны для детей младше двух лет. Из-за узких дыхательных путей у младенцев может затрудняться дыхание вплоть до асфиксии. Кроме того, ношение масок увеличивает риск теплового удара и нагрузку на сердце.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения после того, как переболел коронавирусом. По словам политика, он «впервые за долгие годы вынужден носить очки».

Фото focus.ua

Людмила Губаева