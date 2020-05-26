Бизнес-омбудсмена Татарстана назначили куратором проекта технопарка Wildberries

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил куратором проекта технопарка Wildberries со стороны Правительства РТ уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей — помощника президента РТ Фарида Абдулганиева.

Напомним, о строительстве технопарка компании Wildberries для представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых договорились сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук в ходе онлайн-встречи.



Согласно проекту, в Татарстане будут созданы промышленные мощности со всем необходимым оборудованием, которые будут предоставляться резидентам (самозанятым и субъектам МСП) для совместного использования на гибких арендных условиях.

Производственные помещения с необходимым оборудованием позволят малым предпринимателям производить одежду, обувь, детские товары, продукты питания и т.д. Wildberries, в свою очередь, возьмет на себя решение логистических задач и обеспечение сбыта продукции, в том числе и за пределами России.

Кроме того, компания планирует предоставить широкие возможности кооперации для резидентов технопарка. Технопарк позволит предпринимателям и самозанятым республики получить ряд преимуществ, а также создать рабочие места.

Общая площадь предприятия составит 40 тысяч кв. м, оно расположится на территории УК «Индустриальный парк Зеленодольск». Инвестиции в проект составят более 600 млн рублей.

Помимо этого, в ТОСЭР «Зеленодольск» уже в начале лета введут в эксплуатацию Центр обеспечения омниканальной торговли ООО «Вайлдберриз». Он будет в круглосуточном режиме принимать товары от татарстанских поставщиков, что должно существенно сэкономить расходы поставщиков и производителей на логистику.

Стоит отметить, что бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев на днях был также назначен куратором другого проекта федерального интернет-ретейлера ООО «Маркетплейс» (abc.ru). Компания планирует построить в Зеленодольске складской комплекс площадью 5 тысяч кв. м. Инвестиции в этот проект составят более 200 млн рублей, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РТ.