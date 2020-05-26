Первый министр энергетики России скончался от COVID-19

Бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом на 69-м году жизни. Об этом сообщил писатель Денис Драгунский в Facebook.

Лопухин руководил энергетической отраслью пять месяцев — с ноября 1991 по июнь 1992 года. После на посту министра его сменил Виктор Черномырдин.

Позже Лопухин работал в инвестиционном банке Lazard Freres, который консультировал российское правительство, и стал партнером московского подразделения. В 1996 году он покинул кредитную организацию и создал собственную компанию «Вангвард», входил в советы директоров банков и корпораций, являлся соучредителем нескольких компаний.



В мае от коронавирусной инфекции скончался помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова Шамиль Ильясов. Парламентарий рассказал «Реальному времени» подробности о его смерти.