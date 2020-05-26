Wildberries построит в Татарстане технопарк для МСБ и самозанятых

Компания Wildberries построит в Татарстане технопарк для представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых. Об этом в ходе онлайн-встречи договорились президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.

Wildberries возьмет на себя решение логистических задач и обеспечит сбыт продукции, в том числе за пределы России, пишет «Республика Татарстан». Бакальчук попросила Минниханова о помощи в выделении дополнительно 1 га земли и в организации необходимой инфраструктуры.

Минниханов заверил, что вся необходимая помощь по строительству компанией технопарка со стороны республики будет оказана. Он подчеркнул, что такой проект полного цикла сейчас особенно востребован.

«В текущих условиях интернет-торговля становится «спасательным кругом», который позволяет поддерживать экономику и сохранить рабочие места. Сейчас, когда все остановилось, то, что вы идете на следующий шаг — создаете такие площадки, — это будет революционный проект в целом для нашей страны», — сказал он.

До конца года Wildberries запустит логоцентр на промплощадке «Зеленодольск».

