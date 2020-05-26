«Пусть это будет не свалка, а холм»: как Ильсур Метшин взошел на «мусорный Эверест» в Самосырово

Фото: Максим Платонов

«Самосыровский холм»

«Это исторический момент, и я предлагаю всем нам больше не называть это место Самосыровской свалкой, пусть это будет «Самосыровский холм», — выступил перед журналистами мэр Казани Ильсур Метшин, прибывший сегодня на бывший полигон ТБО для того, чтобы дать старт завершающему — биологическому — этапу его рекультивации.

Ранее в процессе рекультивации Самосыровская свалка была полностью накрыта гидроизоляционной мембраной, следом на нее был уложен грунт толщиной в один метр, а поверх него — слой чернозема толщиной 15 сантиметров. На финальном этапе, стартовавшем сегодня, поверхность полигона начали озеленять: кроме того, что холм сплошь засеяли травой, на его вершине высадили 1000 кустарников, а у подножия — 500 рябин.

Как уточнил мэр (который, к слову, воспользовался моментом и посадил сегодня на бывшем полигоне дерево), «это только начало» и работу по озеленению продолжат. Всего на рекультивацию грандиозной свалки городские власти потратили четыре года и 367 млн рублей.

«Была идея сделать здесь горнолыжный курорт»

— Совсем недавно тут была гора мусора, целый Эверест, но это уже история. Весь этот лес за холмом стоял, как черные, обугленные карандаши. Из-за газов здесь ничего не росло, но матушка-природа сама себя чистит. Как только мы сделали гидроизоляцию, убрали парниковый эффект, лес позеленел, — описал заметно изменившийся пейзаж Ильсур Метшин.

В свою очередь заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин предположил, что со временем на месте Самосыровского полигона может появиться место для отдыха горожан.

— Была идея сделать здесь горнолыжный курорт. Не думаю, что на этом холме будет именно он, но рекреационная зона возможна, — заявил Гиниятуллин. — Также после Самосыровской свалки будет рекультивирован полигон КЭК. После завершения эксплуатации закроем «Восточный», и здесь будет зеленая зона, окруженная лесом. Мне кажется, этот природный, ландшафтный объект будет востребован. Лет через 5—7 хотелось бы видеть здесь другую картину.

«Никого не хочу осуждать, но...»

По словам мэра Казани, пандемия заметно сказалась на мусорообразовании в городе, и если раньше оно исчислялось 1300 тоннами за сутки, то сейчас объемы выросли до 1600 тонн.

— Имеющихся полигонов Казани хватит на три года. Чтобы обеспечить весь город, нам необходимо 900 гектаров под полигоны ТБО. Задумайтесь над этой цифрой. Мы не можем себе этого позволить как ответственные за будущие поколения горожан, поэтому мы будем строить завод по термической обработке — с обязательным раздельным сбором мусора, переработкой вторсырья и другими необходимыми моментами, — заявил Ильсур Метшин. После строительства завода все полигоны будут рекультивированы.

Общую картину омрачает и то, что соседние районы — из-за отсутствия собственных полигонов — свозят мусор в Казань.

— Я никого не хочу осуждать, но руководство всей северной части как будто вдруг забыло о том, что их предшественники не позаботились о полигонах. Меня это, как главу и как жителя Казани, совсем не радует. Им надо решать этот вопрос, а не свозить мусор к нам, — призвал мэр Казани.

«Какие сказки они рассказывали о том, как спасут экологию»

Также глава города довольно резко высказался о судьбе полигона КЭК (ЗАО «Казанский экологический комплекс», — прим. ред.), въезд на который был официально запрещен еще в 2017 году.

— Можно уделить особое внимание тому, какие сказки они рассказывали о том, как спасут экологию. Все живы: и вице-премьеры, и министры экологии, которые ругали еще Камиля Шамилевича [Исхакова] за то, что он не давал им развернуться. После того, как все документы были [подписаны] под давлением, что они сделали? Поставили шлагбаум, весы — и бесплатный мусор для казанцев стал в части КЭК платным. Это быстро забывается, но мы вынуждены эти хвосты подбирать, — прокомментировал ситуацию Ильсур Метшин.

По мнению мэра, исполнение решения суда по делу КЭК «оставляет желать лучшего», тем не менее город сегодня вплотную занимаемся тем, чтобы получить проект биологической рекультивации.

Лина Саримова