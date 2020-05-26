Депутат Госсовета Татарстана предложил план по снятию ограничений в работе заведений общепита

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель РО ПП «Справедливая Россия» Альмир Михеев предложил план по снятию ограничений в работе заведений общественного питания РТ.

Соответствующие предложения он направил премьер-министру Татарстана Алексею Песошину и руководителю Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной.

Его план заключается в поэтапном открытии летних кафе, затем заведений с площадью до 200 кв. м с соблюдением социального дистанцирования и противоэпидемических мер, а позднее — открытии всех заведений в штатном режиме работы.

Открытие заведений общепита в Татарстане объясняется необходимостью поддержки отрасли как наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса.

В письме, направленном премьер-министру Татарстана, депутат отмечает, что, по оценкам Ассоциации рестораторов и отельеров республики, после снятия ограничений не смогут открыться около 30% заведений. При этом их годовой оборот в Казани составляет примерно 25 млрд рублей.

В частности, Михеев предлагает следующий сценарий снятия ограничений. Он включает в себя три этапа:

Первый этап может начаться при стабилизации заболеваемости коронавирусом РТ. В этом случае предлагается открыть летние кафе при условии соблюдения социальной дистанции (расстояние между столами должно быть 1,5 метра, за одним столом могут сидеть один-два человека), при этом массовые мероприятия в кафе запрещены. Также в заведениях общепита должны соблюдаться противоэпидемические меры: персонал должен работать в средствах индивидуальной защиты, посетители должны обрабатывать руки антисептиком.

Переход на второй этап предлагается реализовывать при стойкой тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в республике. На этой ступени можно открыть кафе площадью до 200 кв. м. при условиях социального дистанцирования, разрешить семейные мероприятия в отдельных залах, численностью до 15 человек, при этом противоэпидемические меры продолжают соблюдаться.

На третьем этапе, когда предполагается стойкая тенденция к снижению заболеваемости в России, рекомендуется открыть все заведения общепита в штатном режиме при соблюдении всех мер безопасности (в частности, посетители должны обрабатывать руки антисептиком, а после каждой смены должна проводиться обработка помещения) и разрешить проводить в них мероприятия численностью до 100 человек.



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