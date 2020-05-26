Парад Победы пройдет 24 июня

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В России парад Победы пройдет 24 июня. Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к этому событию.

Также глава государства предложил провести марш «Бессмертный полк» 26 июля, в день ВМФ. Однако он не исключил, что акция может быть перенесена на более поздний срок по совету специалистов.



«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — приказал президент РФ.

Также Путин поручил исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.

Ранее из-за эпидемиологической ситуации в России перенесли парад Победы. Стоит отметить, что мероприятие впервые отменили с 1995 года. Подробнее — в материале «Реального времени».