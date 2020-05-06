Итоги дня: новая смерть от COVID-19 в РТ, план выхода из режима самоизоляции, дополнительные выплаты медикам
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 мая:
- Правительство Татарстана установило величину прожиточного минимума на I квартал 2020 года в размере 9 252 рубля. Это на 314 рублей больше, чем в IV квартале 2019 года (8 938 рублей). Прожиточный минимум для трудоспособного населения в январе — марте 2020 года увеличился с 9 534 до 9 841 рубля, для пенсионеров — c 7 311 до 7 546 рублей, для детей — с 8 889 до 9 333 рублей.
- За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 102 больных коронавирусной инфекцией. Всего в республике зарегистрировано 1 310 случаев заражения. Выздоровевших на сегодня 184 человека, то есть за сутки излечились 20 пациентов. Также в Татарстане зарегистрирован четвертый случай смерти пациента от коронавирусной инфекции. Во вторник, 5 мая, скончался житель Набережных Челнов 1969 года рождения.
- Сегодня в республике индекс самоизоляции днем упал до рекордных отметок. В Казани он был равен 1,5 балла, в Набережных Челнах показатель опустился до 1,4 балла. В Чистополе он также составил 1,5 балла. В Альметьевске индекс самоизоляции равен 1,7 балла, в Нижнекамске — 1,8 балла, в Елабуге и Зеленодольске — 2 балла, а в Лениногорске — 2,1 балла.
- В Казани за 10 лет 1134 ветеранам и членам их семей было выделено почти 1,3 млрд рублей на покупку жилья. На эти средства по программе соципотеки ветераны приобрели 586 квартир, по программе «Жилье горожанам» — 431 квартиру, четыре квартиры ветераны приобрели по программе ГИСУ, 113 — на свободном рынке жилья.
- Президент России Владимир Путин обратил внимание на разную обстановку в регионах: где-то ограничения можно начинать постепенно снимать, а где-то их надо даже усилить. Он подчеркнул, что главы несут ответственность за распространение коронавируса в регионах. В ходе совещания он добавил, что губернаторы должны выработать план действий на период после 11 мая.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным представила план постепенного выхода из ограничительных мер. На первом этапе будут разрешены спорт, прогулки с детьми, открытие объектов сферы торговли и услуг. На втором этапе — открытие образовательных организаций и точек торговли большей площади, чем сейчас. На третьем этапе будут открыты парки, скверы, гостиницы, заведения общественного питания и т. д.
- Депутат Госсовета РТ от «Справедливой России» Альмир Михеев направил президенту республики Рустаму Минниханову предложение ввести дополнительные региональные выплаты для медиков. Согласно проекту Михеева, власти Татарстана должны ввести ежемесячные выплаты в 10, 20 и 30 тысяч рублей для тех категорий медиков, которые не попали под действие документов о федеральных допвыплатах.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым