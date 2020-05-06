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Роспотребнадзор предложил отменять ограничительные меры в три этапа

16:21, 06.05.2020
Роспотребнадзор предложил отменять ограничительные меры в три этапа
Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным представила план постепенного выхода из ограничительных мер.

На первом этапе будут разрешены спорт, прогулки с детьми, открытие объектов сферы торговли и услуг. На втором этапе — открытие образовательных организаций и точек торговли большей площади, чем сейчас. На третьем этапе будут открыты парки, скверы, гостиницы, заведения общественного питания и т.д.

Попова отметила, что решения по наступлению каждого этапа будут принимать власти каждого региона отдельно.

Ранее Минюст РТ рассказал о том, как республика будет выходить из режима самоизоляции.

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