Роспотребнадзор предложил отменять ограничительные меры в три этапа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным представила план постепенного выхода из ограничительных мер.

На первом этапе будут разрешены спорт, прогулки с детьми, открытие объектов сферы торговли и услуг. На втором этапе — открытие образовательных организаций и точек торговли большей площади, чем сейчас. На третьем этапе будут открыты парки, скверы, гостиницы, заведения общественного питания и т.д.

Попова отметила, что решения по наступлению каждого этапа будут принимать власти каждого региона отдельно.

Ранее Минюст РТ рассказал о том, как республика будет выходить из режима самоизоляции.