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В Татарстане умер четвертый пациент с COVID-19

11:01, 06.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане умер четвертый пациент с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане зарегистрирован четвертый случай смерти пациента от коронавирусной инфекции. Во вторник, 5 мая, скончался житель Набережных Челнов 1969 года рождения.

Как сообщили в оперштабе РТ по борьбе с распространением коронавируса, мужчина поступил в больницу 19 апреля. Через два дня его перевели из инфекционной больницы в стационар горбольницы №2 с диагнозом «тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония, ОРДС».

На аппарате ИВЛ пациент находился с 25 апреля. Имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Напомним, накануне сообщалось, что в Челнах скончался известный челюстно-лицевой хирург. По слухам, он поступил в больницу с пневмонией и последние дни находился на искусственной вентиляции легких.

ОбществоМедицина Татарстан
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