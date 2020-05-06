Путин подчеркнул, что главы несут ответственность за распространение коронавируса в регионах

Президент России Владимир Путин обратил внимание на разную обстановку в регионах: где-то ограничения можно начинать постепенно снимать, а где-то их надо даже усилить. Он подчеркнул, что главы несут ответственность за распространение коронавируса в регионах.

«Цена малейшей ошибки — это жизнь и здоровье людей, поэтому ответственность глав регионов крайне высока», — сказал президент на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Он добавил, что губернаторы должны выработать план действий на период после 11 мая.