В Татарстане увеличили прожиточный минимум

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Правительство Татарстана установило величину прожиточного минимума на I квартал 2020 года в размере 9 252 рубля. Это на 314 рублей больше, чем IV квартале 2019 года (8 938 рублей).

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в январе — марте 2020 года увеличился с 9 534 до 9 841 рубля, для пенсионеров — c 7 311 до 7 546 рублей, для детей — с 8 889 до 9 333 рублей, следует из постановления.

Напомним, по итогам января — марта 2020 года реальные доходы россиян уменьшились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась с 12,5 до 12%.