Индекс самоизоляции в Казани упал до рекордных 1,5 балла

По данным на 11:10 в Казани индекс самоизоляции упал до 1,5 балла. Это рекордно низкий показатель, говорящий о большом количестве горожан, не остающихся дома.

По данным «Яндекса», индекс в 1,5 балла продолжается с 10:00. До сегодняшнего дня он не опускался ниже 1,9 балла.

В Набережных Челнах показатель опустился до 1,4 балла. В Чистополе он также составляет 1,5 балла.

В Альметьевске индекс самоизоляции составляет 1,7 балла, в Нижнекамске — 1,8 балла, в Елабуге и Зеленодольске — 2 балла, а в Лениногорске — 2,1 балла.