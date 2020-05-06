В Казани за 10 лет на покупку жилья ветеранам Великой Отечественной войны выделили 1,3 млрд рублей

В Казани за 10 лет 1134 ветеранам и членам их семей было выделено почти 1,3 млрд рублей на покупку жилья. На эти средства по программе соципотеки ветераны приобрели 586 квартир, по программе «Жилье горожанам» — 431 квартиру, четыре квартиры ветераны приобрели по программе ГИСУ, 113 — на свободном рынке жилья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на замруководителя исполкома Искандера Гиниятуллина.

Нуждающимся в улучшении жилья ветеранам войны и труженикам тыла предоставляются благоустроенные однокомнатные квартиры в специализированном доме для ветеранов по адресу ул. Дубравная, 35. Всего с 2010 года квартиры в этом доме получили 137 человек. Из них 27 ветеранов, впоследствии встав на учет, также получили субсидии на приобретение жилья и переехали в собственные квартиры.

Ветеранам, у которых уже есть собственное жилье, оказывается помощь с проведением ремонта. С 2010 года было отремонтировано 510 квартир на сумму 16 млн рублей.

Всего на сегодня в Казани на учет приняты 1267 ветеранов: 468 участников Великой Отечественной войны, 23 жителя блокадного Ленинграда, 776 членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

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