В Татарстане выявлено 102 новых случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 102 больных коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, госпитализированы 10 человек, остальные имеют легкую или бессимптомную формы болезни и проходят лечение дома.

Только один случай заболевания является завозным, остальные стали результатом контактов с зараженными.

Среди заболевших:

до 18 лет — 7,

от 18 до 30 — 40,

от 30 до 50 — 23,

от 50 до 60 — 20,

от 60 до 70 — 9,

от 70 до 80 — 2,

от 80 до 90 — 1,

старше 90 — 0.



В Казани коронавирус подтвержден у 75 человек, еще шесть случаев выявлены в Зеленодольском районе, по три случая — в Буинском, Сабинском, Высокогорском и Апастовском районах. По два новых заражения зарегистрированы в Арском и Лаишевском районах. Также по одному заболевшему в Набережных Челнах, Кукморском, Нурлатском, Верхнеуслонском и Пестречинском районах.

Всего в республике зарегистрировано 1 310 случаев заражения. Выздоровевших на сегодня 184 человека, то есть за сутки излечились 20 пациентов. В стационарах на лечении сегодня находится 395 человек.На искусственной вентиляции легких сегодня в республике находятся четыре пациента с коронавирусной инфекцией.