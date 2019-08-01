Итоги дня: арест обвиняемых в теракте в Татарстане, надбавки военным и теплые туалеты в башкирских школах

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 августа.

Сегодня прошел суд по мере пресечения двум обвиняемым в покушении на теракт в Татарстане. На суде выяснилось, что в Татарстане готовились диверсии с массовым отравлением ядами военнослужащих МВД и ФСБ через ведомственные столовые и похищения сотрудников ради военных секретов. Сами обвиняемые заявили о своей невиновности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сегодня заканчиваются общественные обсуждения исправленного варианта проекта Генерального плана городского округа Казань. О вопросах и предложениях, направленных казанцами за четыре дня обсуждений в исполком города, о том, как трансформировались самые болевые точки проекта за время обсуждений, и о самых неожиданных предложениях горожан — в материале «Реального времени».

МВД РТ сообщило о задержании подозреваемого в поджогах домов исторического района «Полукамушки» в Зеленодольске. Он заявил, что в пьяном состоянии устроил пожары минимум в пяти зданиях.

Инну Чурикову выписали из больницы после падения на сцене

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море. На поиски выдвинулись сотрудники МЧС.

Новый адвокат убедил Алибасова подать в суд на производителя «Крота» и «Ашан»

Шойгу выделил контрактникам надбавку в 50% к содержанию

В Сибири будут искусственно вызывать дожди для борьбы с лесными пожарами

С нового учебного года в башкирских школах будут пятидневка и теплые туалеты, рассказал врио главы республики Радий Хабиров.

В Казани наркодилер попытался скрыться на машине «Яндекс.Драйва» и подрался с полицейскими.