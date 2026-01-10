С начала года в Татарстане зарегистрировано пять наездов на диких животных

В ГАИ призвали следить за скоростным режимом, чтобы минимизировать риски таких ДТП

Фото: Максим Платонов

С начала 2026 года на дорогах Татарстана сбили пять диких животных. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по республике.

Так, 5 января в Нурлатском районе водитель Hyundai сбил лося и съехал в кювет. В результате ДТП пассажир машины получил травму.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скорость. Если животное появилось вблизи дороги, водитель должен остановиться и включить «аварийку». Также автолюбителям не следует резко менять направление движения. Отмечается, что водитель и пассажиры автомобиля получают травмы не в результате наезда на животное, а после выезда на встречную полосу, опрокидывания, съезда с дороги или наезда на препятствие.

Напомним, что на участках дорог, проходящих через леса, заповедники, национальные парки, вблизи миграционных путей животных, а также в районах, где часто фиксируются случаи выхода зверей на трассу, размещают знак 1.27 «Дикие животные». При виде знака водитель должен снизить скорость и соблюдать особую осторожность, особенно в темное время суток.

Никита Егоров