Роспотребнадзор прикрыл вышку Билайна из-за нарушения саннорм

17:56, 15.01.2026

Протоколы об административных правонарушениях были переданы в суд

Фото: Динар Фатыхов

Управление Роспотребнадзора провело проверку в отношении ПАО «ВымпелКом» и установило факт размещения базовой станции на улице Пилотской, дом 35 без соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения. Это нарушает действующие санитарные правила и нормы. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Татарстану в своем телеграм-канале.

Протоколы об административных правонарушениях были переданы в суд, который принял решение о приостановке деятельности базовой станции сроком на 60 суток.

Ранее «Реальное время» писало, что Роспотребнадзор Татарстана принял 414 звонков по качеству детских товаров и новогодних подарков.

Ариана Ранцева

