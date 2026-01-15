Роспотребнадзор прикрыл вышку Билайна из-за нарушения саннорм
Протоколы об административных правонарушениях были переданы в суд
Управление Роспотребнадзора провело проверку в отношении ПАО «ВымпелКом» и установило факт размещения базовой станции на улице Пилотской, дом 35 без соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения. Это нарушает действующие санитарные правила и нормы. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Татарстану в своем телеграм-канале.
Протоколы об административных правонарушениях были переданы в суд, который принял решение о приостановке деятельности базовой станции сроком на 60 суток.
