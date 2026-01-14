На предприятии АО «Таткрахмалпатока» работника зажало ворошителем зерна

В результате несчастного случая мужчина погиб

По предварительной информации, ночью 14 января на предприятии АО «Таткрахмалпатока» произошло ЧП: 30‑летнего рабочего зажало ворошителем зерна. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщает прокуратура Татарстана.

На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района Эдуард Садреев. В настоящее время организована проверка соблюдения работодателем требований законодательства об охране труда. Прокуратура района взяла на контроль ход процессуальной проверки по данному факту.

Напомним, что в Татарстане на 400% выросло число жертв на пожарах в новогодние праздники.

Наталья Жирнова