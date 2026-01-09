В МЧС прокомментировали задымление в казанском ТЦ «Арт Центр»

Причиной стало пригорание пищи в ресторане «Горыныч»

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ прокомментировали сообщения о задымлении в казанском ТЦ «Арт центр». Причиной стало пригорание пищи в одном из заведений общепита, которое не является пожаром.

По некоторым данным, это произошло в ресторане «Горыныч».

— Прибывшие пожарные подразделения убедились в отсутствии опасных факторов. Пострадавших нет, — заключили в пресс-службе.

Денис Петров