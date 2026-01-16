В Нижнекамском районе стая собак напала на мужчину

44-летний мужчина получил тяжелые травмы на территории полигона ООО «Полигон НК»

Фото: Реальное время

3 декабря 2025 года в территориальный отдел полиции поступило сообщение о нападении стаи собак на 44-летнего мужчину в Нижнекамском районе. Происшествие произошло на частной территории — полигоне складирования мусора возле деревни Сарсаз-Бли, принадлежащем ООО «Полигон НК».

Пострадавший с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в учреждение здравоохранения.

После инцидента Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку деятельности органов местного самоуправления по вопросам организации отлова бездомных животных, а также проверку руководства полигона и работодателя — в части обеспечения безопасных условий труда.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура внесла представление руководителю исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. Представление связано с ненадлежащим исполнением обязанностей по соблюдению требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными и предупреждению причинения вреда жизни и здоровью граждан. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры по устранению нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении руководителя организации, привлекшей пострадавшего к выполнению работ, городская прокуратура вынесла постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ и ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Основанием стали неоформление трудовых отношений и необеспечение безопасных условий труда. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Также 3 декабря 2025 года по данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ, ч. 1 ст. 238 УК РФ и ч. 1 ст. 293 УК РФ. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено, в отношении него избрана мера пресечения. Ход предварительного следствия находится на контроле городской прокуратуры.

Ариана Ранцева