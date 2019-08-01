Шойгу выделил контрактникам надбавку в 50% к содержанию

Шойгу выделил контрактникам надбавку в 50% к содержанию. Солдаты, матросы сержанты и старшины, служащие по контракту, с 1 сентября начнут получать ежемесячные 50%-ные надбавки к денежному содержанию. Надбавки получат все военнослужащие на должностях с первого по четвертый тарифный разряд.

Также с 1 сентября 30%-ную надбавку будут получать армейские водители категорий «С», «D» и «СЕ», сообщает «Интерфакс».

Кроме того, солдатам, сержантам и прапорщикам, служащим по контракту, по аналогии с офицерами увеличат выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволит им проживать вместе с семьями. Размер выплат будет зависеть от конкретного региона.

«Реальное время» ранее сообщало о том, что с 1 сентября увеличат оклады рядовым и сержантам в Российской армии.

