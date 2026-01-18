На Бугульминском механическом заводе женщина выпала из кабины рухнувшего крана

Она получила перелом и сотрясение мозга

Фото: Артем Дергунов

На Бугульминском механическом заводе 63‑летняя женщина выпала из кабины рухнувшего крана. Информацию об инциденте сообщила прокуратура Татарстана.

Происшествие случилось 18 января, около 12:30 мск. В результате падения женщина получила перелом и сотрясение мозга. На данный момент ее состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия выехал бугульминский городской прокурор Ришат Шакиров. В настоящее время организована проверка, в рамках которой будет изучено соблюдение требований охраны труда на предприятии.

Рената Валеева