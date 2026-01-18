В Приволжском районе Казани отключили воду из‑за аварии на водопроводе
Перебои с водой наблюдаются на улицах Абубекира Терегулова, Дубравной и Юлиуса Фучика
В Приволжском районе Казани произошло отключение водоснабжения из‑за аварийной ситуации на водопроводе. Как сообщили в казанском «Водоканале», подача воды прекращена с 16:30 18 января по адресу: улица Дубравная, 31. Ориентировочно восстановительные работы продлятся до 00:00 19 января.
Без водоснабжения остались жители ряда домов по следующим адресам:
- улица Абубекира Терегулова (дома 4, 6а, 8);
- улица Дубравная (дома 10, 25а, 2, 25в, 23, 21, 27, 15, 8а, 27а, 33 к1, 33 к2, 33 к3, 41 к1, 41 к2, 41 к3, 41 к4, 43, 61 к1, 61 к2, 61 к3, 61 к4, 63 к1, 63 к2, 35а, 65, 45в);
- улица Юлиуса Фучика (дома 18, 20).
На месте происшествия уже работает аварийная бригада, специалисты ведут восстановительные работы.
