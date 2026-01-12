Житель Елабуги выплатит 132 тысячи рублей за незаконный слив сточных вод
Анализ почв показал многократное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ
Минэкологии Татарстана обнаружило факты загрязнения земли сточными водами в Елабуге. Нарушение зафиксировано специалистами Прикамского территориального управления Министерства экологии республики.
Эксперты нашли источник загрязнений в районе улицы Чулман. Им оказался открытый бетонный колодец, откуда происходил сброс бытовых сточных вод прямо на землю. Общая площадь загрязненной территории составила 26 квадратных метров.
Анализ почв показал многократное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ: концентрация хлора оказалась выше нормы в полтора раза, азота нитрита — в 3,6 раза, общего содержания соединений железа — в 15,8 раза.
Общая сумма нанесенного ущерба оценена инспекторами в размере 132 тысяч рублей.
После выявления факта инцидента владельцу земельного участка предъявлена претензия с требованием возмещения вреда. Однако ответчик проигнорировал предупреждение и штраф не оплатил.
Тогда прокуратура обратилась в суд. Рассмотрев дело, Елабужский городской суд удовлетворил требование Минэкологии и взыскал полную сумму ущерба с виновника.
Ранее «Реальное время» писало, что суд обязал Казанский жировой комбинат выплатить почти 3 млн рублей за загрязнение почв.
