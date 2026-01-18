Новости происшествий

«Никаких противоправных действий не совершалось»: в МВД опровергли похищение ребенка в Казани

20:30, 18.01.2026

14-летний мальчик сам сел в такси и уехал покупать мотоцикл

Фото: Ирина Плотникова

В МВД Татарстана прокомментировали сообщения о похищении ребенка в Казани.

Заявление о пропаже 14-летнего мальчика поступило в дежурную часть отдела полиции «Юдино». Выяснилось, что подросток сам сел в такси и уехал покупать мотоцикл.

— Родителей об этой поездке он не уведомил. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции нашли несовершеннолетнего и передали его родителям. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка не совершалось, — сообщили в МВД по РТ.

Денис Петров

