Российские ПВО уничтожили 56 украинских БПЛА за четыре часа
Среди уничтоженных — аппараты над Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние четыре часа сбили 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Минобороны.
- 21 — над территорией Республики Крым,
- 18 — над территорией Краснодарского края,
- 8 — над акваторией Азовского моря,
- 4 — над территорией Брянской области,
- 4 — над территорией Курской области,
- 1 — над территорией Воронежской области.
