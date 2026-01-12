Новости происшествий

Российские ПВО уничтожили 56 украинских БПЛА за четыре часа

20:44, 12.01.2026

Среди уничтоженных — аппараты над Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние четыре часа сбили 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Минобороны.

  • 21 — над территорией Республики Крым,
  • 18 — над территорией Краснодарского края,
  • 8 — над акваторией Азовского моря,
  • 4 — над территорией Брянской области,
  • 4 — над территорией Курской области,
  • 1 — над территорией Воронежской области.
Ариана Ранцева

