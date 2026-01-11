В Альметьевском районе Татарстана мужчина погиб при пожаре в частном доме

Причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неосторожность при курении

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В селе Васильевка Альметьевского района Татарстана произошел пожар в доме №12 по ул. Абрамовская. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

— Площадь пожара составила 40 кв. м. Причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неосторожность при курении, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что во избежание подобных происшествий жителям следует тщательно тушить окурки, не курить рядом с горючими жидкостями, не бросать окурки с балкона, а также поставить в месте для курения пепельницу.

Ранее сообщалось, что в Елабужском районе Татарстана при пожаре погибли двое мужчин.

Никита Егоров