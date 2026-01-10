Новости происшествий

В Казани около дома на ул. Четаева затопило дорогу

15:59, 10.01.2026

На месте происшествия уже работают сотрудники коммунальных служб

Фото: скриншот видео ГАИ Казани

В Казани около дома №14 по ул. Четаева затопило проезжую часть. Видео с места опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) города.

В связи с произошедшим сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть внимательными на данном участке улицы.

Судя по опубликованным кадрам, затопленный участок дороги уже перекрыт. На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб.

Никита Егоров

