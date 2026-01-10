В Казани около дома на ул. Четаева затопило дорогу
На месте происшествия уже работают сотрудники коммунальных служб
В Казани около дома №14 по ул. Четаева затопило проезжую часть. Видео с места опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) города.
В связи с произошедшим сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть внимательными на данном участке улицы.
Судя по опубликованным кадрам, затопленный участок дороги уже перекрыт. На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб.
Ранее сообщалось, что с начала года в Татарстане зарегистрировано пять наездов на диких животных.
