Новый адвокат убедил Алибасова подать в суд на производителя «Крота» и «Ашан»

Новый адвокат убедил Алибасова подать в суд на производителя «Крота» и «Ашан». О смене решения рассказал порталу «Говорит Москва» его пиар-директор Вадим Горжанкин.

«Была информация вчера, что он не хочет подавать из-за того, что это требует много хлопот и времени. Однако адвокат Андрей Комиссаров связался с нами и сказал, что готов помочь — взять на себя все судебные тяготы. Мы не отказались от этого предложения. Иск будет подан 7 августа в Пресненский суд Москвы, речь идет о 100 миллионах рублей», — заявил Горжанкин.

Моральный вред продюсер оценил в 15 миллионов рублей, а ущерб, причиненный его здоровью, — в 85 миллионов.

Напомним, продюсер попал в больницу в начале июня после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Врачи диагностировали у пациента ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней музыкант пробыл в медикаментозном сне. При этом в СМИ сообщалось, что отравление было инсценировано, представители Алибасова опровергали это.

«Реальное время» ранее сообщало о том, что случаев отравления чистящим средством «Крот» в России оказалось немало. В марте 2017 г. в Саратове госпитализировали пенсионера с отравлением и химическим ожогом пищевода.