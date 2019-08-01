Полиция Татарстана отчиталась о задержании поджигателя «Полукамушек»

В Зеленодольске полиция задержала подозреваемого в поджогах домов исторического района «Полукамушки». Он заявил, что в пьяном состоянии устроил пожары минимум в пяти зданиях.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний ранее неоднократно судимый местный житель», — сообщает пресс-служба МВД РТ.

Мужчине уже предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что с весны в Зеленодольске регулярно происходят пожары в комплексе двухэтажных зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. С начала года в расселенных домах было зарегистрировано более 30 пожаров.

