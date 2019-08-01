С нового учебного года в башкирских школах будут пятидневка и теплые туалеты

С нового учебного года башкирских школьников ожидают пятидневная учебная неделя и теплые туалеты. Об это заявил врио главы Башкирии в своем «Инстаграме».

Как следует из поста Радия Хабирова, пятидневка не затронет учебный план и зарплаты учителей: «Учебный план останется прежним; чем занять детей в субботу — решим вместе с родителями. При этом важный вопрос — зарплата учителей не снижается, остается на прежнем уровне».

Также чиновник отмечает, что возрос темп капремонта школ. Уже отремонтировано 111 объектов и выделено больше миллиарда рублей. Врио главы обещал проследить, чтобы за оставшийся месяц школы и подходы к ним были благоустроены по максимуму.



В конце своего поста в соцсети Хабиров рассказал, что ко Дню знаний в республике не останется холодных школьных туалетов. «И последнее, но не по значению. Пусть кто-то потом посмеется, что я занимаюсь туалетами. Да, занимаюсь. Проведены конкурсные процедуры, сделаны проекты, выделено 160 млн рублей на 594 школы, и уже к 1 сентября холодных туалетов в школах республики не останется. Дети больше не будут на переменках бегать без верхней одежды в башкирские морозы», — заключил чиновник.

Ранее врио главы региона сообщил, что более 200 семей получат квартиры в уфимском долгострое.