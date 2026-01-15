МВД Коми прокомментировало возгорание в одном из своих подведомственных учреждений
В настоящее время ситуация находится под контролем
Инцидент произошел сегодня в здании центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми во время проведения учебных занятий. В результате возгорания крыши несколько человек обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
Сообщается, что сотрудники учреждения оперативно приняли меры по локализации пожара. В настоящее время ситуация находится под контролем.
МВД по Республике Коми инициировало проверку по факту происшествия. На месте работают специалисты, которые выясняют причины возгорания и оценивают нанесенный ущерб.
