МВД Коми прокомментировало возгорание в одном из своих подведомственных учреждений

В настоящее время ситуация находится под контролем

Фото: Динар Фатыхов

Инцидент произошел сегодня в здании центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми во время проведения учебных занятий. В результате возгорания крыши несколько человек обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Сообщается, что сотрудники учреждения оперативно приняли меры по локализации пожара. В настоящее время ситуация находится под контролем.

МВД по Республике Коми инициировало проверку по факту происшествия. На месте работают специалисты, которые выясняют причины возгорания и оценивают нанесенный ущерб.



Наталья Жирнова