Инну Чурикову выписали из больницы после падения на сцене

Актрису Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. О выписке сообщило РБК, изданию подтвердили информацию в приемной медицинского учреждения.

Чурикова находилась в больнице после травмы, полученной при падении на сцене московского театра «Русская песня». Первую помощь ей оказали зрители. Сообщалось, что актриса не получила переломов, а отделалась лишь травмами и ушибами.

Народный артист РСФСР Александр Михайлов в комментариях СМИ сообщал, что после травмы Чурикову может восстановиться уже в течение недели.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву. Затем Чурикова поступила в Щепкинское училище, а после его окончания стала работать в Московском ТЮЗе.

Чурикова известна по работе с такими режиссерами, как Петр Тодоровский, Михаил Швейцер, Андрей Кончаловский, Владимир Меньшов, Никита Михалков, Марк Захаров.