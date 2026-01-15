Четыре тысячи человек пострадали в ДТП в Татарстане в 2025 году

Еще 345 человек погибли

Фото: Реальное время

В 2025 году на дорогах Татарстана в ДТП пострадали 3 994 человека, следует из данных федерального МВД. Еще 345 человек погибли. Таким образом, смертность в ДТП составила практически 8%. Показатель считается как отношение числа погибших к общему количеству погибших и пострадавших. Другими словами, среди каждых 100 пострадавших погибает 8 человек. За год в республике произошло 3 276 ДТП с пострадавшими.

По сравнению с 2024 годом, в Татарстане стало на 48 пострадавших меньше, но на 24 погибших больше. Смертность увеличилась с 7,36 до 7,95%. В 2024 году году на дорогах республики в ДТП пострадали 4 042 человека, еще 321 погиб. Суммарное количество ДТП с пострадавшими составило 3 278.

В абсолютных числах по России 2025 год показал снижение как числа погибших, так и числа пострадавших. Если в 2025-м в ДТП пострадали 167,7 тысячи человек, погибли 14,4 тысячи, то годом позже число пострадавших составило 158,8 тысячи, а погибших — 13,9 тысячи. В относительных же значениях смертность по стране незначительно выросла с 8,04 до 8,06%

Артем Гафаров