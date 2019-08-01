Группа туристов пропала в Белом море

Спасатели в Карелии начнут поиск десяти туристов после установления благоприятной погоды. В море выйдут оперативные группы Главного управления МЧС, местного пожарно-спасательного гарнизона и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, пишут «Известия».

Путешественники могут находиться на одном из островов, где они пережидают плохую погоду.

Туристы вышли на катере из села Сумский. Они планировали отправиться на остров Бережной Сосновец, а затем переправиться на байдарках на остров Бережной Боршовец, остров Кутульда, остров Кондостров и вернуться обратно.

В последний раз туристов видели 24 июля.

«Реальное время» ранее сообщало о том, что полицейские Башкирии нашли пропавшую группу из 18 челябинских туристов.

