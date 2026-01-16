Ушел из жизни Вадим Лапин, создатель Ginza Project
Холдинг Лапина участвовал в реновации Московского рынка в Казани
Основатель ресторанного холдинга Ginza Project Вадим Лапин скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Холдинг управлял рядом известных заведений общественного питания, включая рестораны премиум-класса в Москве и регионах России.
Одной из знаковых инициатив холдинга была реновация Московского рынка в Казани, преобразованного в современный гастрономический центр.
