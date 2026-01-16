Новости происшествий

08:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Ушел из жизни Вадим Лапин, создатель Ginza Project

17:29, 16.01.2026

Холдинг Лапина участвовал в реновации Московского рынка в Казани

Ушел из жизни Вадим Лапин, создатель Ginza Project
Фото: скриншот из видео «Вадим Лапин первокурсникам» с канала «engecspb»

Основатель ресторанного холдинга Ginza Project Вадим Лапин скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Холдинг управлял рядом известных заведений общественного питания, включая рестораны премиум-класса в Москве и регионах России.

Одной из знаковых инициатив холдинга была реновация Московского рынка в Казани, преобразованного в современный гастрономический центр.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем