В Сибири будут искусственно вызывать дожди для борьбы с лесными пожарами

В Сибири будут искусственно вызывать осадки для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области.

Осадки будут вызваны при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром, передает «Интерфакс».

По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 млн гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

Накануне Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина создало авиационную группировку из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков возглавил оперативную группу ведомства по тушению пожаров.

«Реальное время» ранее сообщало о том, что в МЧС признали ответственность ведомства за распространение пожаров в Сибири.

