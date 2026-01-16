Суд обязал передать государству имущество бывшего мэра Сочи на сумму более 1,6 млрд рублей

Алексей Копайгородский занял пост главы администрации Сочи в сентябре 2019 года

Фото: Артем Дергунов

Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и обратил в доход государства имущество бывшего мэра города-курорта Алексея Копайгородского и членов его семьи. Общая сумма конфискованного имущества составила 1 673 633 247 рублей, сообщает РИА «Новости».

Согласно судебному решению, экс-мэр владел обширной собственностью, включающей жилые и коммерческие помещения, а также земельные участки в различных регионах России, среди которых Краснодарский край, Ленинградская область, Санкт-Петербург и Москва. Во время обысков у Копайгородского и его близких были обнаружены значительные суммы денег, дорогие автомобили, эксклюзивные часы, украшения, иконы, старинное оружие и коллекционные вина стоимостью до двух миллионов рублей за одну бутылку.

Алексей Копайгородский занял пост главы администрации Сочи в сентябре 2019 года, ранее занимая должность вице-губернатора Краснодарского края. Его отставка произошла в мае 2024 года якобы по причине трудоустройства на другое место службы. Однако вскоре, в сентябре того же года, он был арестован. В настоящее время обвиняемым предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая присвоение и растрату государственных средств, получение крупной взятки, а также отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Бывший чиновник и его супруга отрицают свою причастность ко всем выдвинутым обвинениям.

Ранее «Реальное время» писало, что суд изъял более 2,9 млн рублей у экс‑главы Сокуровского поселения.

Ариана Ранцева