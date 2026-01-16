МВД Коми проводит проверку в центре подготовки после чрезвычайного происшествия
Взрыв имитирующей светозвуковой гранаты произошел в результате халатности одного из преподавателей
Министр внутренних дел Республики Коми временно освободил от должности начальника центра профессиональной подготовки регионального управления МВД. Причиной инцидента стало неправильное обращение сотрудника с учебной гранатой, приведшее к пожару и травмированию двадцати сотрудников.
Взрыв имитирующей светозвуковой гранаты, произошедший в результате халатности одного из преподавателей, стал причиной пожара и травмирования присутствующих сотрудников учреждения. Расследование ведет Следственный комитет республики.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело в отношении виновника происшествия. Подозреваемому грозит серьезное наказание за нарушение мер безопасности, повлекших за собой массовые травмы персонала.
Ранее «Реальное время» писало, что МВД Коми прокомментировало возгорание в одном из своих подведомственных учреждений.
