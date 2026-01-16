Новости происшествий

08:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

МВД Коми проводит проверку в центре подготовки после чрезвычайного происшествия

16:11, 16.01.2026

Взрыв имитирующей светозвуковой гранаты произошел в результате халатности одного из преподавателей

МВД Коми проводит проверку в центре подготовки после чрезвычайного происшествия
Фото: Реальное время

Министр внутренних дел Республики Коми временно освободил от должности начальника центра профессиональной подготовки регионального управления МВД. Причиной инцидента стало неправильное обращение сотрудника с учебной гранатой, приведшее к пожару и травмированию двадцати сотрудников.

Взрыв имитирующей светозвуковой гранаты, произошедший в результате халатности одного из преподавателей, стал причиной пожара и травмирования присутствующих сотрудников учреждения. Расследование ведет Следственный комитет республики.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в отношении виновника происшествия. Подозреваемому грозит серьезное наказание за нарушение мер безопасности, повлекших за собой массовые травмы персонала.

Ранее «Реальное время» писало, что МВД Коми прокомментировало возгорание в одном из своих подведомственных учреждений.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем