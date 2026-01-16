Новости происшествий

08:54 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Умер заслуженный деятель искусств СССР Анатолий Заболоцкий

20:26, 16.01.2026

Советский оператор и режиссер скончался на 91-м году жизни

Советский оператор и режиссер скончался на 91-м году жизни.

Подтверждение смерти пришло из телеграм-канала Союза кинематографистов России. Сообщается, что известие датировано сегодняшним днем, 16 января.

Заболоцкий работал над множеством знаковых проектов советского кинематографа, включая художественные фильмы «Альпийская баллада», «Калина красная», «Целуются зори», а также документальные ленты. Всего в фильмографии мастера значится участие в создании около двух десятков картин.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем