Умер заслуженный деятель искусств СССР Анатолий Заболоцкий
Советский оператор и режиссер скончался на 91-м году жизни.
Подтверждение смерти пришло из телеграм-канала Союза кинематографистов России. Сообщается, что известие датировано сегодняшним днем, 16 января.
Заболоцкий работал над множеством знаковых проектов советского кинематографа, включая художественные фильмы «Альпийская баллада», «Калина красная», «Целуются зори», а также документальные ленты. Всего в фильмографии мастера значится участие в создании около двух десятков картин.
