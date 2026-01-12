В Татарстане задержали дроппера, обманувшего пенсионерку более чем на миллион рублей

По информации правоохранительных органов, пенсионерку ввели в заблуждение лица, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Полиция Пензенской области смогла предотвратить хищение крупной суммы денег у местной пенсионерки. Жертвами мошенничества чуть было не стала 79-летняя жительница Пензы, которую намеревались лишить 1 070 000 рублей.

По информации правоохранительных органов, пенсионерку ввели в заблуждение лица, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. По легенде преступников, женщине следовало пройти процедуру декларации накопленных средств путем передачи денег курьерской службе доставки. Получивший посылку гражданин оказался лишь исполнителем поручений организаторов преступления и не знал деталей своего участия в правонарушении.

Получив сигнал о готовящемся нарушении закона, сотрудники полиции оперативно отреагировали. Подозреваемый в содействии телефонному мошенничеству мужчина 1994 года рождения был задержан непосредственно в Казани, куда прибыли денежные средства потерпевшей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Молодой человек рассказал полицейским, что занимался поиском заработка в интернете и согласился получать пакеты с деньгами, которые позже переправлял сообщникам. Однако реализовать свое намерение ему помешало своевременное вмешательство правоохранителей.

Следствие установило факт совершения уголовного деяния по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Мужчину заключили под стражу, расследование дела продолжается. Денежные средства, похищенные у пострадавшей, успешно изъяты и вскоре вернутся владелице.

Ранее «Реальное время» писало, что в новогодние праздники зафиксировали массовый рост звонков от мошенников.

Ариана Ранцева