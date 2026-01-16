Управляющую компанию Альметьевска оштрафовали за халатность

Инцидент произошел осенью 2023 года в жилом доме №4 по улице Толстого

Фото: Реальное время

Штрафом закончилось расследование происшествия, связанного с госпитализацией двух малолетних детей из-за отравления угарным газом в Альметьевске. Инцидент произошел осенью 2023 года в жилом доме №4 по улице Толстого.

Осенью минувшего года сотрудники аварийно-спасательной службы зафиксировали нарушение вентиляции и проблемы с тягой в газовом оборудовании квартиры, что стало причиной интоксикации малышей 2022 и 2020 годов рождения. Проведенная позднее проверка установила формальное отношение к обязанностям организации-подрядчика, обеспечивающей техническое обслуживание оборудования.

Выяснилось, что компания ООО «Ильмар», выполняющая проверку газовых каналов, регулярно допускала серьезные упущения. Подтверждено лишь частичное обследование помещений и фиксация недостоверных сведений в актах проверок. Это привело к отказу системы вентиляции и угрозе здоровью жильцов.

Директор управляющей компании ООО «АСЦЖ» наказан штрафом в размере 25 тыс. руб. за допущенное административное правонарушение.

Ранее «Реальное время» писало, что в Альметьевском районе Татарстана мужчина погиб при пожаре в частном доме.

Ариана Ранцева